Merkel: "Afganistan'da yaşananlar son derece acı bir gelişme"
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Merkel: "Afganistan'da yaşananlar son derece acı bir gelişme"

Merkel: 'Afganistan'da yaşananlar son derece acı bir gelişme'
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'daki gelişmelerin uluslararası misyon için son derece acı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'daki gelişmelerin uluslararası misyon için son derece acı olduğunu söyledi.

Merkel, Afganistan'daki gelişmeler üzerine düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın tüm ülkede kontrolü ele aldığına dikkati çekerek "Bu, Almanya ve müttefikleri için son derece acı bir gelişme." dedi.

Terörizmle mücadele için 20 yıldan bu yana Afganistan'da bulunulduğunu ifade eden Merkel, planladıklarını gerçekleştiremediklerini ve çabaların başarısız olduğunu belirtti.

Merkel, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini, bu tür görevlerde hedeflerin küçültülebileceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı, bugüne kadar Afganistan'da hayatını kaybeden 59 Alman askeri için bir kez daha taziyelerini iletti.

Almanya'ya yardım edenlerin tahliyesi

Merkel, Almanya'ya yardım eden Afganlılardan 1900'ünün daha önceden getirildiğini, geri kalan 1500 kişiden 600'üyle irtibata geçildiğini söyledi.

Kabil'deki havalimanında durumun çok gergin olduğunun altını çizen Merkel, tahliye için gönderilen A-400 tipi uçağın havalimanına inebilmesini umduklarını kaydetti.

Afganistan'dan olası bir mülteci dalgası konusuna değinen Merkel, "Ana hedefimiz bize doğrudan yardım edenlerin getirilmesi ancak şu anda Kabil'de hareket kabiliyeti kalmadı. Birçok insan korkuyor şu an için, komşu ülkelerde yaşamlarını sürdürmelerine bakacağız. 2015'teki hatayı tekrarlamak istemiyoruz. Bu tür durumlar için komşu ülkelere yardım ve destek teklif edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Afganistan'daki gelişmeler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakın temasta olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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