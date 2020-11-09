Merkel: "ABD, en önemli müttefikimiz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD seçimlerinde başarıyla çıkan Jeo Biden ve Kamala Harris'i bir kaz daha tebrik etti ederek, "ABD, bizim en önemli müttefikimizdir ve öyle kalacak" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD seçimlerinde başarıyla çıkan Jeo Biden ve Kamala Harris'i bir kaz daha tebrik etti ederek, "ABD, bizim en önemli müttefikimizdir ve öyle kalacak" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD seçimlerinin ardından bugün düzenlediği basın toplantısında Joe Biden'i tebrik etti. Biden'ı iç siyasette onlarca yıllık deneyime sahip olduğunu vurgulayan Merkel, "ABD ile sadece korona ile mücadelede değil, iklim ve ekonomi açısından da birlikte çalışmanız gerekiyor. Almanya ve Avrupa'nın bu ortaklıkta daha fazla sorumluluk alması gerekecek. ABD haklı olarak Almanya'nın savunma maliyetlerine daha fazla katkıda bulunmasını bekliyor. ABD seçmeni, Joe Biden ve Kamala Harris'e büyük sorumluluk verdi. Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Merkel, "ABD, bizim en önemli müttefikimizdir ve öyle kalacak" ifadesini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı