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Merkel, ABD Başkanı seçilen Biden ile görüştü

10.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:10
Merkel, ABD Başkanı seçilen Biden ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Merkel telefonda Biden'i ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i tebrik etti.

Görüşmede Merkel, gelecekte yakın ve güvene dayalı bir iş birliği arzusunu dile getirdi.

Merkel ve Biden küresel sınamaların çokluğu nedeniyle transatlantik iş birliğinin büyük önem taşıdığı konusunda hemfikir kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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