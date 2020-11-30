Merkel: "AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı"
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Merkel: "AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı"

30.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:09
Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Merkel, AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı." dedi.

Aralıkta yapılacak AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizen Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini vurguladı.

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Merkel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni imkanlar aranması gerektiğine de işaret ederek, "Salgının ekonomik sonuçlarını yıllar boyunca hissedeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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