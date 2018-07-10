Merkel 63 Maddeden 62.5'ine Onay Verdi!

PLANIN 'düzeni sağlamak ile insancıl davranma' arasında dengeyi koruduğunu savunan Seehofer, Almanya'da kalma hakkı olan insanların ülkeye uyum sağlamalarını istediklerini ancak bunun sadece göçün sınırlandırılmasıyla başarılabileceğini kaydetti. Göç konusuyla gelecek yıllarda da meşgul olunacağına işaret eden Seehofer, "Göç konusunda ulusal ve uluslararası kurallara ihtiyacımız var" dedi. Seehofer, hiçbir ülkenin sınırsız göçmen alamayacağını bildirdi. Önceliği insanların geldiği ülkelere verdiklerini söyleyen Seehofer, Avrupa'ya ve Almanya'ya doğru yola çıkmamaları için insanların geldiği ülkelerdeki kaçış sebepleriyle mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Seehofer, "Transit ülkeler için de aynısı geçerli. Oradaki koşulları istikrarlı hale getirmek ve sığınmacıların bakımı konusunda bu ülkelere destek vermek istiyoruz" dedi.

'AVRUPA'DAKİ ÇÖZÜMLERİ TERCİH ZEDİYORUZ'

AB ve ulusal düzeyde alınacak tedbirler arasında bir çelişki görmediklerini vurgulayan Seehofer, "Biz de Avrupa'daki çözümleri tercih ediyoruz" diye konuştu. Seehofer, ancak Avrupa düzeyinde bulunan çözümlerin yanında ulusal önlemlere de ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. AB'nin dış sınırlarının korunmasının sadece AB sınır Güvenliği Ajansı (Frontex) ile yapılabileceğini ifade eden Seehofer, Schengen bölgesinin ortak bir iltica sistemiyle işleyebileceğini vurguladı.

'ADIM ADIM UYGULANACAK'

Almanya'da hükümetteki partilerin imzaladığı koalisyon protokolünde sığınmacıların ülkeye geldikten sonra iltica prosedürünü kurulacak merkezlerde geçirmelerinin öngörüldüğünü anımsatan Seehofer, daha önce başka bir AB ülkesinde kayıt altına alınan sığınmacıların bu merkezlerden bu ülkelere geri gönderilmesini istediklerini söyledi. Seehofer, ekonomik nedenlerden dolayı insanların Almanya'da iltica talebinde bulunmamaları için para yardımı yerine ayni yardımların yapılmasından yana olduğunu belirtti.

Planda yer alan her tedbirin bir bütünün parçası olarak görülmesi gerektiğini, sadece tek bir uygulamanın göç politikasını çözmeyeceğini vurgulayan Seehofer, "Bu planı adım adım uygulamanın zamanı geldi" ifadesini kullandı.

HÜKÜMETTE KRİZE YOL AÇMIŞTI

Planın 4 Temmuz'da tamamlandığını ve daha sonra koalisyonda varılan anlaşmalarının bu planda yer almadığını anlatan Seehofer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de planın 62.5 maddesine onay verdiğini bildiğini söyledi. Seehofer ile Merkel arasında görüş ayrılığına yol açan ve daha önce CDU ile CSU arasında koalisyon krizine yol açmıştı. Koalisyon ortakları yoğun görüşmeler sonucunda 5 Temmuz'da uzlaşmaya varmıştı.