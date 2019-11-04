Merkel: 2030'a kadar Almanya'da 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesi olmalı

Merkel: 2030'a kadar Almanya'da 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesi olmalı

Alman Şansolye Angela Merkel Pazar günü yaptığı bir konuşmada ülkesinde 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesinin 2030 yılına kadar kurulmuş olması gerektiğini söyledi.

04.11.2019 19:36
Merkel: 2030'a kadar Almanya'da 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesi olmalı

Almanya Şansolyesi Angela Merkel Pazar günü yaptığı bir konuşmada ülkesinde 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesinin 2030 yılına kadar kurulmuş olması gerektiğini söyledi.


Pazartesi günü Alman otomobil üreticileri ile gerçekleştireceği görüşmeler öncesi bu hedefi duyuran Merkel, otomobillerle yapılan seyahatlerin artık iklim-dostu olması ve harcanan onca paranın karşılığı olarak daha güvenli ve konforlu olması gerektiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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