Merinossporlu oyuncular testten geçti
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Merinossporlu oyuncular testten geçti

10.10.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:26
Merinossporlu oyuncular testten geçti

Merinosspor Kulüp Başkanı Ali Bağcı ve Merinosspor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Gaziantep'te özel bir hastanede Covid-19 Testinden geçtiler.

Merinosspor Kulüp Başkanı Ali Bağcı ve Merinosspor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Gaziantep'te özel bir hastanede Covid-19 Testinden geçtiler.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1'inci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Merinosspor Kadın Voleybol Takımı'nın 18 Ekim Pazar Günü Bolu'da oynanacak karşılaşma öncesi Gaziantep'te hizmet veren özel bir hastanede Covid-19 testinden geçtiler.

Teknik Heyet ve oyuncuların Covid-19 Testi sonuçları negatif çıktığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Merinossporlu oyuncular testten geçti
Merinossporlu oyuncular testten geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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