Merinosspor Yıldız Kız Voleybol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu

Merinosspor Yıldız Kızlar takımı, tüm rakiplerini 3-0 yenerek, namağlup şampiyon oldu.

Final maçında Zeugmaspor kulübünü rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek Şampiyonluğunu ilan eden Merinosspor Yıldız Voleybol takımı, bu yılda namağlup unvanını korudu. Namağlup olarak yakalanan şampiyonluğu değerlendiren Kulüp Başkanı Ali Bağcı, alt yapılarda önemli yatırımlar yaptıklarını, tüm alt kategorilerde şampiyon olarak, yapılan yatırımların meyvelerini de toplamaya başladıklarını ifade etti. Amacın A takımı 1.Lige çıkartarak Türk Voleyboluna katkı sağlamak olduğuna dikkat çeken Bağcı, "Alt yapımızı güçlendirme ve daha fazla sporcuyu Voleybola kazandırma adına 120 sporcu ile çalışmalar yapan kulübümüz yaz ayında yetenekli sporcuları tespit ederek Voleybola kazandıracaktır. Bunun için Gaziantep'teki tüm okullarda yaş guruplarına göre tarama yapmaktayız. Yetenekli ve voleybol sporuna katkı sağlayacak oyuncuları bilimsel verilerle tespit ederek kulübümüze kazandıracağız. Bu aynı zamanda Voleybol camiasının alt yapısını oluşturacaktır. Kulüp olarak her yıl olduğu gibi ücretsiz yaz okulumuzu açacağız ve ara vermeden çalışmalara devam edeceğiz. Bizim için en önemli olan şey Türk voleyboluna katkı sağlamaktır. Kulübümüzden yetişerek birinci ligde ve sultanlar liginde oynayan sporcuları gördüğümüzde en büyük gururu o zaman yaşıyoruz" dedi.

Ali Bağcı, Merinosspor A takımı için yeni transfer çalışmalarına başladığını da kaydederek, üst ligden yapılması hedeflenen oyuncularla takımı güçlendirmek istediklerini kaydetti. - GAZİANTEP