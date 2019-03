Merinosspor Bayan Voleybol Takımı 1. Lig'de

Türkiye Bayan Voleybol 2. Liginde namağlup unvanla şampiyon olan Merinos spor Bayan Voleybol takımı finallerde tüm rakiplerini yenerek 1. Lige çıktı. Yarı final maçlarında da tüm rakiplerini yenen Merinos spor Mavi Melekleri Gaziantep'i 1. Ligde temsil edecek.

Gaziantep'te 2012 yılında kurulan ve alt yapıya önem vererek Türk voleyboluna sporcular kazandıran Merinos spor Kulübü yarı final ve finallerde tüm rakiplerini ezici bir skorla mağlup ederek 1. Lige çıktı. Erdemoğlu Ailesinin desteğiyle kurulan Merinos spor Kulübü emin adımlarla yürüyerek 1. Lige çıkmayı başardı. Lig maratonunda gurubundaki tüm maçları alarak yarı finale yükselen Merinos spor geçtiğimiz hafta Adana'da yapılan maçlarda tüm rakiplerini yenerek finallere katılmayı hak kazanmıştı. Finallerde Antalya spor, Vakıfbank ve Kuzey boru gibi güçlü ekipleri, çıktığı tüm maçlarda mağlup eden Mavi Melekler namağlup şampiyon olarak döndüler. Bayan voleybol takımının Gaziantep'i 1.ligde temsil edecek olmasının önemine değinen Merinos spor Kulüp Başkanı Ali Bağcı, yıllardan beri özlemini çektikleri şampiyonluğa ulaştıklarını ifade etti. Merinosspor'un her yıl daha iyi hale geldiğini anlatan Ali Bağcı, "2012 yılında Başta Ali Erdemoğlu olmak üzere Erdemoğlu ailesinin destekleriyle kurulan Merinos spor kulübü her yıl bir adım daha ileri giderek bu günlere gelmiştir. İki yıldan beri Yarı finalden ve finallerden eli boş dönmüştük. Ancak bu yıl iyi planlama, azimli çalışma, inanç ve takıma katılan yeni sporcularımızın da katkılarıyla şampiyonluk ipini göğüsledik. Lig maçları dahil son yirmi maçımızda hiçbir rakibe yenilmedik. Yarı finalde güçlü rakipleri geride bırakarak finallere kadar geldik. Finallerde Kuzeyboru, Vakıfbank ve Antalya sporla eşleştik. Üç rakibimizde güçlü ve azimliydi. Ancak Merinos spor Mavi Melekleri yıl boyunca çalışmalarındaki disiplin, şampiyonluk istekleri, yetenekleri ve inançları neticesinde rakiplerini yenmesini bildiler. Sonuçta kupamızı aldık ve Gaziantep'in adını ve Merinos'un adını tüm Türkiye duyurduk. Çok mutluyuz, tüm sporcularımı, teknik arkadaşlarımı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Yarı final maçlarında bizleri yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyemiz Sevgi Erdemoğlu'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu bizleri her zaman destekleyen ve her zaman bize inanan Erdemoğlu ailesine armağan ediyoruz" şeklinde konuştu. Birinci lige çıkmanın önemli olduğunu ancak zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirten Ali Bağcı Gaziantep'in ve Merinos sporun adını her zaman en üstte tutacaklarını söyledi.

Bağcı "Bizim en önemli kaynağımız alt yapımızdır. Takımımız buradan beslenmektedir. Bizler kulüp olarak Türk voleyboluna sporcu kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okullarda sporcu taramalarımız devam etmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

