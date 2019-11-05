Merinos'ta saklı hayatlar

05.11.2019 09:27

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'nün çocuk ve yetişkinlere ilişkin hayata geçirdiği Bursa Müze Akademi'nin eğitim çalışmaları çerçevesinde Merinos Tekstil Sanayi Müzesi renkli bir etkinliğe daha sahne oldu.



Müze içinde yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen drama atölyesi ile katılımcılar adeta zamanda yolculuğa çıktı. Renkli etkinlik ile Merinos Fabrikası'nın emekçilerinin anıları canlandı. Aynur Eğitmen tarafından yönetilen drama atölyesinde Merinos çalışanlarının yaşamları üzerinden geçmişle bir bağ kuruldu. Atölyeye katılanlar, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'ndeki anıların izleriyle geçmişten günümüze Merinos'taki saklı hayatlara ışık tuttu. Drama atölyesinin ardından katılımcılar, gerçekte Merinos Fabrikası'nın emekçileri ile bir araya gelerek, kendi kurgularıyla gerçek yaşamları kıyasladı. Geçmişe ait fabrikada çekilen anı fotoğraflarını da inceleyen katılımcılar, Merinos fabrikasının çalışanlarıyla da sohbet etme imkanı buldu.



Bursa Müze Akademi nedir?



Bursa Müze Akademi, müzelerde çocuklardan yetişkinlere kadar her grup için uzmanlar tarafından yapılandırılmış eğitimler içeriyor. Bursa Müze Akademi, ziyaretçilerin Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzeleri aktif olarak kullanabilmesini ve her kentlinin müzelerden en yüksek düzeyde faydalanmasını amaçlıyor. Eğitimlerde yaratıcı drama gibi yaşantıya dayalı yöntemlerin kullanıldığı Bursa Müze Akademi'de okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilerin müzeleri okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanması hedefleniyor.



Ayrıca öğretmenlerin müzelerdeki yetkinliklerini artırmasına yönelik "Dersimi Müzede Nasıl İşlerim?" eğitimleri de gerçekleştiriliyor.



Bursa Müze Akademi programları çerçevesindeki eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için www.bursamuze.com web sayfasını ve Bursa Müze sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. - BURSA

Kaynak: İHA