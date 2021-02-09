Merih saati, Şems saati , Zühre saati Utarid saati Kamer saati, Zühal saati, Müşteri saati ne demek?

Her Zikrin belli bir zamanı vardır. Merih saati de zikir saatlerinden biridir. Merih saati, Şems saati , Zühre saati Utarid saati Kamer saati, Zühal saati, Müşteri saati ne demek?

Merih yıldızı (kevkebi) günü saati ve canlılar üzerindeki etkisi nispeti ve sıfat özellikleri : Bu günün ilk saatinde vücuttan kan almak, yaraları temizlemek, çocukları sünnet ettirmek, vücuda saplanan ok, kurşun, gibi şeyleri çıkarmak, savaş araç ve gereçlerini kullanmak, sert gümüşü yontup inceltmek, ok ve mızrak imal etmek, ve ava çıkmak gibi işlere elverişli bir saattir. İşte Merih saati hakkında merak edilenler...

ZİKİR ÇEKMENİN MERİH SAATİ HANGİ VAKİTLERDİR?

1- Pazar günleri akşam vakti.

2- Pazartesi günleri öğlen vakti.

3- Salı günleri sabah vakti.

4- Çarşamba günleri öğlenle ikindi arası vakit yani mabeyn vakti.

5- Perşembe günleri kuşluk vakti.

6- Cuma günleri ikindi vakti.

7- Cumartesi günleri güneş tepedeyken yani zeval vakti.

1. Merih Saati ne demek?

Salı gününün birinci saati: Ayrılmaya veya düşmanlığa insanların aralarını açmaya kin ve nefret sokmaya bozgun ve fesatlığa uygun bir saattir. Bu saat nahıs ve uğursuzdur. Her türlü şer işler bu saatte yapılır. Merih saati olup, Nahısdır, ters ve zıd bir vakit, olup İlkayı buğz ve adevet kin nefret sokma ifsadi beyin ve münasebet, ilkayı eskar ve emraz, teslit gibi işlerin yapılma günüdür.

2. Şems Saati ne demek?

Salı gününün ikinci saati: Bu ikinci saati, saygı göstermeye ve hükümdarların, büyüklerin yanına girmeye ve görüşmeye en uygun bir vakittir. Alimler bu saatte hiç bir iş yapmayın istirahat edip dinlenin demişlerdir. Her ne kadar Şems (güneş) mensup olsada nahıs bir vakit. Bu saatte hiç bir iş yapmak hayırsızdır ve hayırlı değildir. Bu vakit binaleyh bir iş yapmaya teşebbüs etmek muvafık ve münasip olamaz.

3. Zühre Saati ne demek?

Salı gününün üçüncü saati: Bu günün bu saaatinde kadın ve erkekler

arasında ilgi alaka kurmaya ve sevişmeye uygun en güzel vakittir iki kişinin arasını bulma sevdirme aşık etme gibi küslerin dargınların arasını bulma gibi işlere uyan bir zamandır. Bu saat hayırlı şerefli bir saat olup, sevgi muhabbet dargınlık kırgınlık giderip şefkat getirmek için uygun bir saattir. Zühreye mensup olup talebi izdivaç, akdi nikah ve lisan , icrayı zifaf, istidai mensub ricayı ikraz için münasiptır.

4. Utarid Saati ne demek?

Salı gününün dördüncü saati: Bu vakitte ise düşmanlık, ayırma, ara açma ara bozma insanların içine fesad sokma haset etme kin düşürmeye ve insanları bölmeye yarayan birbirlerine düşürmeye bozgunculuk yapmaya uyan bir saattir. Müşteri celbi bol rızık nasip kısmet bol av için uygun bir saattir. Yazmaya Tılsım yapmaya müsait bir zamandır.Utarid saatidir. alış veriş, teyidi ticaret, celbi müşteri için havas okumak kıraati uygulama günüdür.

5. Kamer Saati ne demek?

Salı gününün beşinci saati : Bu saatte gösteriş yapma saygıya, sevgiye, dostluk kurmaya, ara bulma aşık etme ve sevişmeye müsayit bir vakittir. Bu saatte yapılan işler hayırda olsa şerle sonuçlanır bu saatte hiç bir iş yapılması iyi değildir. Kamer'e (ay) mensubtur. Ve beraberinde nahıs olduğundan yani ters ve zıd bir vakit. Bu sebeble bu saaatte hiç bir işe teşebbüs etmek hiç iyi değildir, bundan ictinab edilmelidir.

6. Zühal saati ne demek?

Salı gününün altıncı saati: Bu vakitte kaçak veya kaybolan evine yurduna dönmeyen yani senden uzaklaşan kişilerin dönmesine ve gelmesine uygun bir zamandır bunun için tılsım ve dua yoluyla uygulama yapmaya elverişlidir. Bu saat şerre aittir. ara açmak bağlamak için tılsımlar yapma vaktidir. Zuhal'e mensup ters ve zıd, nahıstır. O saate uyku bağlamak, göz ağrısı her türlü eskr ve emraz tesliti gibi tedbiri haiz muamelata tesebbüs olunmalıdır.

7. Müşteri Saati ne demek?

Salı gününün yedinci saati: Bu saaate gelince, hükümdarların sultanların huzuruna girmeye istek ve taleplerini istemeye ve onlardan yardım almaya uygun iyi bir vakittir. Hayırlı bir saattir. Sevgi aşk muhabbet aile huzuru işlerde başarı kazanmak için uygun bir zamandır.