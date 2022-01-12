Merih Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ı andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merih Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ı andı

Merih Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ı andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kalırken, milli oyuncu Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı andı.

İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kalırken, milli oyuncu Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı andı.

İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta Venezia'yı konuk etti. Milli oyuncu Merih Demiral'ın da 90 dakika forma giydiği mücadelede ev sahibi Atalanta sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından milli oyuncu Merih Demiral ve takım arkadaşları geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın isminin yazdığı tişörtle fotoğraf çekilerek genç oyuncuyu andı.

(İHA)

Merih Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ı andı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title