Merih Demiral, resmen Atalanta'da

Atalanta Kulübü, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Atalanta Kulübü, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

23 yaşındaki milli futbolcunun yeni kulübü belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.Merih Demiral, Juventus formasıyla 2 sezonda 32 maçta görev alırken, 1 de gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı