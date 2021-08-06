Merih Demiral, resmen Atalanta'da
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Merih Demiral, resmen Atalanta'da

Merih Demiral, resmen Atalanta'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Atalanta Kulübü, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Atalanta Kulübü, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

23 yaşındaki milli futbolcunun yeni kulübü belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.Merih Demiral, Juventus formasıyla 2 sezonda 32 maçta görev alırken, 1 de gol atma başarısı gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta
Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını...
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını...
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