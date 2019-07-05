Merih Demiral, Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Merih Demiral için Sassuolo'ya 18 milyon avro bonservis ödeyecek.

Fenerbahçe altyapısından yetişen milli futbolcu, Sassuolo formasıyla çıktığı 14 maçta iki gol attı.

Kaynak: AA