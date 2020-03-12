Merih Demiral'in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı
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merih demiral, Koronavirüs, Juventus, İtalya, Güncel

Merih Demiral'in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da Juventus, Daniele Rugani'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

12.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:00
Merih Demiral'in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da Juventus, Daniele Rugani'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor. İtalya'da salgın ciddi bir şekilde yayılırken, Torino ekibi Juventus da oyuncularından Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Dünyaca ünlü kulübün açıklamasında, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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