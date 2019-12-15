Merih Demiral'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçı

15.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:15

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 2019-20 sezonunun son grup maçında Bayer Leverkusen'e karşı çıktı. Daniele Rugani ile stoper tandemini oluşturan Merih, maç boyunca Alman ekibinin forvetleri Kai Havertz ve Lucas Alario'ya alan bırakmadı ve ekibinin maçı gol yemeden kazanmasında önemli rol oynadı.