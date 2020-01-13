Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek

13.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:45

Milli futbolcu Merih Demiral dün akşam oynanan Roma-Juventus maçında sakatlandı. Yapılan tetkiklerde Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. İtalyan basını Demiral'ın sezonu kapattığını ve EURO 2020'de forma giyemeyeceğini yazdı.

Merih Demiral, Juventus'un 2-1 kazandığı Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta üçüncü dakikada attığı golle takımını öne geçirdikten sonra 19. dakikada sakatlanmıştı.

Demiral'in son durumu ile ilgili Juventus kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşamki maçta Merih Demiral'ın sol dizinde burkuldu. Bu sabah yapılan tetkikler, sakatlığın ön çapraz bağ yaralanması ve bununla ilişkili menisküs yaralanması olduğunu gösterdi. Önümüzdeki günlerde cerrahi müdahale gerekecek."

Türkiye A Milli Takımı'nın önemli isimlerinden 21 yaşındaki defans oyuncusunun sakatlığı, İtalyan basınında, "sezonu pratikte kapattı" gibi ifadelerle duyuruldu.

La Gazzetta dello Sport, Demiral'ın EURO 2020 karşılaşmalarında Türkiye Milli Takımının formasını giymesinin muhtemel görünmediğini vurguladı ve "Mantıklı olan, 2020-2021 sezonuna daha iyi başlayabilmesi için yaz başında sahalar dönmesi olur" diye yazdı.

Gazete, Demiral gibi aynı maçta sakatlanan Roma oyuncusu Nicolo Zaniolo için de aynı koşulların geçerli olduğunu kaydetti.

Juventus: Çabuk dön Merih, seni bekliyoruz

Dün akşamki maçta Romalı oyuncu Nicolò Zaniolo'nun sakatlanması üzerine de 35. dakikada yerine milli futbolcu Cengiz Ünder girmişti.

Melih Demiral ve Nicolò Zaniolo'ya İtalyan futbol dünyasından da destek mesajları geldi.

Roma kulübü, "Dünkü maçta Nicolo gibi sakatlanan Merih Demiral'a bol şans. Seni yakında sahalara bekliyoruz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Inter'den yapılan açıklamada da "Geçmiş olsun Merih Demiral. Daha güçlü dön, geri geldiğinde seninle karşılaşmak için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Juventus'un sosyal medya hesabından da "Çabuk dön Merih! Seni bekliyoruz" mesajı paylaşıldı.

Türk ve yabancı birçok profesyonel futbolcu da Melih Demiral'a sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşıyor. By futbolculardan biri de Demiral'ın takım arkadaşlarından Sami Khedira oldu. Khedira, Twitter hesabına "Geçmiş olsun dostum! Sana acil şifalar diliyoruz!" yazdı.

'Olimpiyat Stadyumu Serie A'ya yakışmıyor'

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da, Demiral ve Zaniolo'nun dün aynı maçta sakatlandıkları Roma Olimpiyat Stadyumu'nun fiziki şartları da tartışmaya açıldı.

Demiral ve Zaniolo'nun yer aldıkları Türkiye ve İtalya milli takımlarının 12 Haziran'da EURO 2020'nin açılış maçında yine Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekleri de hatırlatıldı.

Roma oyuncusu Diego Perotti de dünkü maç sonrası, sakatlıklarla ilgili konuşurken "Olimpiyat Stadyumu'nun Serie A'ya yakışmadığını" söylemişti.

Perotti, "Her maçta birkaç çukur var, iyi bir saha değil" demişti.