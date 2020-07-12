Merih Demiral, idmana çıktı
Juventus'ta top koşturan milli yıldız Merih Demiral, 7 ay aradan sonra takımla çalışmalara başladı.
12.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:40
Juventus'ta top koşturan milli yıldız Merih Demiral, 7 ay aradan sonra takımla çalışmalara başladı.
İtalyan ekibi Juventus'a forma giyen milli yıldız Merih Demiral, 7 ay sonra takımla çalışmalara başladı. Ocak ayında çapraz bağları kopan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Demiral, takımının Sassuolo ile yapacağı maç öncesi gerçekleştirilen idmanında, grupla çalışmalara başladığı açıklandı.
22 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1-2 hafta içinde resmi müsabakaya da çıkması bekleniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA