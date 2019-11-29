Merih Demiral en iyi 11'de

29.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:18

Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu Fransa'nın ardından 23 puanla ikinci sırada tamamlayarak şampiyona biletini cebine koyan A Milli Futbol Takımı'nda ay-yıldızlı futbolcuların ortaya koyduğu performanslar da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı. Çağlar Söyüncü ile millilerin defans ikilisini oluşturan Merih Demiral, grup aşamasında ortaya koyduğu başarılı oyunla kendine 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin en iyi 11'inde yer buldu.



UEFA tarafından yapılan 11'e seçilen Merih'e stoperde İspanya'dan Sergio Ramos, İzlanda'dan da Ragnar Sigurdsson eşlik ediyor.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Pyatov (Ukrayna)



Defans: Sergio Ramos (İspanya), Merih Demiral (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda)



Orta saha: Kousoulos (Kıbrıs Rum Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Wijnaldum (Hollanda), Zahavi (İsrail)



Forvet: Sterling (İngiltere), Kane (İngiltere), Depay (Hollanda) - İSTANBUL

Kaynak: İHA