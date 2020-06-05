Merih Demiral'dan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Merih Demiral, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İklim değişikliğiyle birlikte mücadele etmek için Myanmar'da orman oluşturduk. Sen de yarınlarımız için bugün harekete geç." ifadelerini kullandı.

Atmosfere salınan karbondioksit gazlarının büyük bir soruna yol açtığını ve bunun çözümünün Mangrov ağaçları olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki stoper, kendisinin seslendirdiği videoda şunları kaydetti:

"Günümüzün en büyük sorunu, atmosfere saldığımız karbondioksit gazları. Fakat bunun bir çözümü var. Mangrovlar. Mangrov, mucize bir ağaç. Karbondioksiti yakalama ve toprağa depolamada en verimli makina. Mangrov ağacı, diğer ağaç türlerinden 5 kat daha fazla karbondioksit emerken, 4 kişi için de yeterli olan oksijeni üretir. Aynı zamanda çok hızlı büyür ve ekimi de son derece kolaydır. Mangrov ağaçları dikmek için Ekvator çevresinde bolca alan var. Şu andan itibaren çok hızlı hareket edebileceğimizi ve önümüzdeki 10 yıl boyunca 1 milyardan fazla ağaç dikebileceğimizi biliyoruz. Ormanlar yeniden restore edildiğinde, yaşantımızı daha güzel ve daha temiz bir dünyada sürdüreceğiz. Mangrovlar ayrıca küçük balıklar için yiyecek ve barınak ürettiklerinden dolayı yüzde 50 daha fazla deniz ürünü alınmasını sağlıyor. ve insanlar ormanı korumanın ağaçları kesmekten daha fazla para kazandırdığını gördüklerinde onu daha çok koruyacaklar. Eğer doğanın bizim geleceğimiz olduğunu anlamazsak, geleceğimiz olmayacak. O yüzden hemen şimdi harekete geçmeliyiz."

Kaynak: AA