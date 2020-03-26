Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği iki bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."
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Kaynak: AA