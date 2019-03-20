Meriç ve Tunca Nehirlerinin Debisi Düştü

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, Edirne ve nehrin havzalarında yağışın az olması nedeniyle düştü.



Edirne çevresinde yağışların azlığı ve hava sıcaklıklarının artması, Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesinin düşmesine neden oldu.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla birlikte nehirlerde kum adacıkları oluştu.



Nehrin ortasında oluşan çok sayıda kum adacıkları kuşların uğrak mekanı haline geldi.



DSİ verilerine göre Meriç Nehri'nin debisi 52 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin debisi ise 12 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Kaynak: AA