Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi yaza göre arttı

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yaz dönemine göre 3 kat artış gösterdi.

Kentte yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç ve Tunca'nın su seviyesi dip konuma düşmüş, nehir yataklarında geniş kum adacıkları oluşmuştu.

Kurak bir yaz geçiren kentte, buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç'in debisi saniyede 50 metreküp seviyelerine kadar gerilerken, Tunca'nın da debisi 3 metreküp seviyelerine düşmüştü.

Nehirlerin debileri özellikle kaynağının bulunduğu Bulgaristan ve Edirne'de etkili olan sonbahar yağışlarıyla yükseldi.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 158 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 8 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Bu verilere göre, yaz dönemine göre nehirlerin debilerinde 3 kat artış meydana geldi.

Nehirlerdeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları da gözden kayboldu.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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