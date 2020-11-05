Meriç Umurca Göleti'nin gövde dolgusu tamamlandı
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Meriç Umurca Göleti'nin gövde dolgusu tamamlandı

05.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:14
Meriç Umurca Göleti'nin gövde dolgusu tamamlandı

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Meriç Umurca Göleti'nin gövde dolgusunun tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Meriç Umurca Göleti'nin gövde dolgusunun tamamlandığını bildirdi.

Aksal, yapılan çalışmalarla Edirne'de verimli toprakların suyla buluşturulduğunu belirtti.

Bölgede tarımsal sulama imkanlarının genişlediğini aktaran Aksal, "Rezervuar hacmi 330 bin metreküp ve sulama sahası 2 bin 690 dekar olan Edirne Meriç Umurca Göletinin gövde dolgusu tamamlandı. Sulama şebekesinin boruları imal edilmiş olup boru montaj çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Aksal, DSİ'nin bölgedeki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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