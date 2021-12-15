Meriç'te kan bağışı kampanyası

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Meriç Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Edirne Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, belediyenin çay bahçesinde gerçekleşen bağış kampanyasına Kaymakam Cafer Kaymakçı, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve gönüllü bağışçılar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakçı, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kan vermenin hayat kurtarmakla eş değer olduğunu aktaran Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Kan bağışı aynı zamanda kendi sağlığımız açısından önemlidir. Herkesi bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmaya ve destek vermeye davet ediyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum."