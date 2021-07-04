Meriç'te boyu kadar yayın balığı tuttu
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Meriç'te boyu kadar yayın balığı tuttu

Meriç'te boyu kadar yayın balığı tuttu
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Aydın Ediz, Meriç Nehri'nde oltayla yaklaşık 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 25 kilogram ağırlığında yayın balığı tuttu.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Aydın Ediz, Meriç Nehri'nde oltayla yaklaşık 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 25 kilogram ağırlığında yayın balığı tuttu.

İpsala'da yaşayan Kapucu Mahallesi Muhtarı Aydın Ediz, Meriç Nehri'nde oltayla balık avlamaya çıktı. Ediz'in oltasına 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 25 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Aydın Ediz, güçlükle kıyıya çıkardığı ve boyu uzunluğunda olan yayın balığıyla fotoğraf çekildi. Muhtarlıktan önce balıkçılık yaptığını belirten Ediz, balığı kiloyla satacağını söyledi.

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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