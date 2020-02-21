Meriç'te 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtıldı
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Meriç'te 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtıldı

Edirne'nin Meriç ilçesinde 'Muhtelif meyve fidanı ekimi' projesi kapsamında 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

21.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:02
Meriç'te 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtıldı

'nin ilçesinde 'Muhtelif meyve fidanı ekimi' projesi kapsamında 15 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.


Edirne'nin Meriç ilçesinde, Kaymakam Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda, 'Muhtelif meyve fidanı ekimi' projesi kapsamında tarafından ilçe belediyesi ve muhtarlıklara 15 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.


Kullanılan üstün vasıflı fidanlarla kurulacak bahçelerde daha yüksek verim elde edilmesi ve çiftçilere gelir kapısı olması hedefleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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