Meriç Nehri'nin kürek sporunda Türkiye parkuru olması hedefleniyor

Edirne'de 5 Haziran'da düzenlenecek kürek festivaliyle Meriç Nehri'nin Türkiye parkuru olması hedefleniyor.

Edirne'de 5 Haziran'da düzenlenecek kürek festivaliyle Meriç Nehri'nin Türkiye parkuru olması hedefleniyor.

TED Edirne Koleji Kürek Takımı, Meriç Nehri'nde farklı illerden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek kürek festivali öncesi nehirde antrenman yaptı.

Kürek sporunun Edirne'de yaygınlaşması amacıyla kurulan TED Edirne Koleji Kürek Takımı, kentteki ilk kürek festivalini düzenleyecek.

5 Haziran'da Meriç Nehri'nde düzenlenecek festivale birçok kürek sporcusu ve sporsever katılacak.

Festivali organize eden TED Edirne Koleji Kürek Takımı da hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör ve sporcular Meriç Köprüsü yanındaki portatif iskelelerden suya indirdikleri kürek tekneleriyle nehirde antrenman yaptı.

TED Edirne Koleji kurucusu Nesim İba, AA muhabirine, Edirne'nin içinden 3 nehrin geçtiği ender şehirlerden olduğunu söyledi.

Meriç Nehri'nde 5 Haziran'da kürek festivali organize edeceklerini belirten İba, amaçlarının bu sporun öğrencileri tarafından yapılması ve şehrin gençlerinin bunu sahiplenip devam ettirmesi olduğunu ifade etti.

Edirne'nin kürek sporu için imkanlarının olduğunu belirten İba, "Su harika, pırıl pırıl. Böyle bir imkan var. Şehre çok uzak değil. Artık iskelelerimiz de var. Bunun dışında en önemlisi bu sporun Türkiye'de doğru bir parkuru yok. Çeşitli alanlarda görüyoruz yarışmalar yapılıyor ama bizim esas hedefimiz burayı Türkiye parkuru yapmak." dedi.

Parkurun uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmasını arzuladıklarını aktaran İba, "Türkiye, Balkan, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarının da burada yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü bununla ilgili doğal bir zemin, doğal bir alan var. Sadece sporcuların gelip konakladığı zaman kalabilecekleri, üstlerini değiştirebilecekleri spor yaparken ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar yeterli olacaktır. Ben hem iş adamı kimliğimle hem de okulumuz olarak buna ev sahipliği yapmayı kabul ettik." diye konuştu.

Okulun lise müdürü Kağan Sezgin de,"Avrupa'da ve Amerika'da bireysel ve takım olarak yapılan bir spor. Bunları birleştirdiğimizde çok büyük bir eksik gördük. Bu şehirde neden bu spor yapılmasın, tarihi Meriç Köprüsü'nün altında bu kürek takımları yer almasın. Bu hayalle ve istekle başladık. Daha sonrasında çok da hızlı yol aldık. Türkiye'nin 42'inci, lise düzeyinde de ilk takımı olduk." dedi.

Olimpik parkur olması amaçlanıyor

TED Edirne Koleji Kürek Takımı Antrenörü Mehmet Keskin de Meriç Nehri'nin konumu itibariyle doğal bir kanal parkur olduğunu söyledi.

Kanal parkurun kürek sporu için olmazsa olmaz unsurlardan biri olduğunu ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

"Kürek sporu olimpik bir branş ne yazık ki ülkemizde pek tanınmıyor. Edirne'de ve ülkemizde tanınması açısından da büyük bir adım oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde olimpik parkur var. Bir tek bizim ülkemizde yok. Meriç Nehri'nin olimpik parkur olması açısından çalışmalar devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı