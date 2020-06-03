Meriç Nehri'nin debisi, yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla yükseldi
Meriç Nehri'nin debisi, yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla arttı.
03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:52
Meriç Nehri'nin debisi, yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla arttı.
Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'deki lokal yağışlar, Meriç Nehri'nin debisini yükseltti.
DSİ verilerine göre, nehrin 87 metreküp/saniye olan debisi, yağışlarla son 2 günde yüzde 50'den fazla arttı. Son ölçümlere göre, Meriç Nehri'nin debisi 134 metreküp/saniye oldu.
Meriç ile birleşen ve kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin debisi de artış gösterdi.
Kaynak: AA