Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı
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Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı

13.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:56
Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı

Meriç Nehri'nin debisi, bölgeye düşen yağışlarla 3 katına çıkarak mevsim normalleri seviyesine yaklaştı.

Meriç Nehri'nin debisi, bölgeye düşen yağışlarla 3 katına çıkarak mevsim normalleri seviyesine yaklaştı.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de hafta ortasından itibaren etkili olan yağışlar, Meriç Nehri'nin debisini yükseltti.

Nehrin, 6 Aralık'ta Kirişhane istasyonunda yapılan ölçümde 71 metreküp/saniye olan debisi, bugün yaklaşık 3 katı seviyesinde 209 metreküp/saniye ölçüldü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden dün yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzalarında yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği, yapılan modellemelere göre Tunca Nehri'nde su miktarının 40 metreküp/saniye, Meriç Nehri'nde ise 750 metreküp/saniye seviyesine kadar yükselebileceği, ancak herhangi bir taşkın riski oluşmayacağı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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