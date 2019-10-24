Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu

24.10.2019 13:28

Edirne'deki Meriç Nehri'nde, debinin düşmesine bağlı olarak kum adacıkları meydana geldi.

Meriç Nehri havzasına yeteri kadar yağış düşmemesi nedeniyle debide azalma oluştu. Nehir tabanındaki kum tabaka, suyun sığlaştığı yerlerde adacık halini aldı. 12 kemerli Meriç Köprüsü'nün bazı gözlerinde su akışı durdu.

Nehir yatağında oluşan kum adacıkları, nehirden beslenen kuşların uğrak mekanı oldu.

DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi, saniyede 59 metreküp olarak kaydedildi.

Kaynak: AA