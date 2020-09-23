Meriç Nehri'nde kano turu keyfi
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Meriç Nehri'nde kano turu keyfi

23.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:20
Meriç Nehri'nde kano turu keyfi

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyesi kano sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak Meriç Nehri'nde kano turu yaptı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyesi kano sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak Meriç Nehri'nde kano turu yaptı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen spor etkinliklerinin yeniden başlamasının ardından kanolarını suya indiren sporcular, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyarak yaklaşık 2 kilometre kürek çekti.

Kano turuna Arda Bölüğü yakınlarında başlayan 10 sporcu Meriç Nehri'nde Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne kadar ilerledi.

Gün batımı için kendilerini bekleyen fotoğraf sanatçılarına güzel kareler vermeyi planlayan sporcular, gün batımına yetişemeyince nehirde tur yapmanın keyfini yaşadı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı padişahlarının gün batımını izlediği noktada kano sporcuları olarak nehirde tur atarak bu keyfi yaşamak istediklerini belirtti.

Kano turu yaparken de kentin turizmine katkı sağlamak amacıyla amatör ve profesyonel fotoğrafçıları davet ettiklerini vurgulayan Altun, "Hem sporun gelişmesine hem de kentin turizmine katkı sağlıyoruz. Kano sporcularımız pandemi kurallarına da uygun bir şekilde davranıyor. İkişer kişilik kanolara binerken ya aynı aileden kişiler seçildi ya da hafta içi aynı sosyal ortamda bulunmuş kişiler yer aldı" dedi.

Altun, gelecek yıllarda bu tür etkinlikleri daha sık düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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