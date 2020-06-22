Meriç Nehri'nde kano turu gerçekleştirildi Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyesi kano sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak Meriç Nehri'nde kano turu yaptı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyesi kano sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak Meriç Nehri'nde kano turu yaptı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen spor etkinliklerinin yeniden başlamasının ardından kanolarını suya indiren sporcular, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyarak yaklaşık 8 kilometre kürek çekti.

Kano turuna Meriç Nehri üzerindeki Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden başlayan sporcular, Meriç Köprüsü'nü geçerek turu Süvari Köprüsü'nde tamamladı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbahar döneminin son kano turunu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl salgın dolayısıyla bahar döneminde çok fazla kano etkinliği yapamadık. Eylül ayında nehirlerdeki su seviyesinin artmasıyla tekrar turlarımız başlayacak." diye konuştu.

14 sporcuyla gerçekleştirilen turun sorunsuz geçtiğini ifade eden Altun, "yeni normal" süreçte farklı etkinlikler düzenleyerek doğayla buluşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA