Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde bir ceset bulundu.

Meriç Nehri'nde bir ceset bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, askeri yasak bölgede, suda hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi fark eden sınırda görevli askerler, durumu AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 30-35 yaşlarında, 1,70 boylarında olan erkek cesedini sudan çıkardı.

Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken boğulduğu tahmin edilen, yabancı uyruklu olduğu düşünülen kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin