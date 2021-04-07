MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
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MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin su debisi yükseleceği endişesiyle kayıklarını kontrol etmeye giden iki balıkçı, Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi buldu.

EDİRNE'nin su debisi yükseleceği endişesiyle kayıklarını kontrol etmeye giden iki balıkçı, Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi buldu. Jandarma ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kimliği henüz belirlenemezken, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmen olabileceği değerlendiriliyor.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi yakınlarında iki balıkçı, su debisi yükseleceği endişesiyle akşam saatlerinde Meriç Nehri kıyısındaki kayıklarını kontrol etmeye gitti. Kayığa ulaşan ikili, bu sırada su üzerinde sazlık alana takılı halde olan bir erkek cesedi fark ederek, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. AFAD ekiplerinin de yönlendirildiği alanda cesedin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen ceset sudan çıkarıldı. Yapılan ilk kontrolde kimliği saptanamayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cesedin, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmen olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU
MERİÇ NEHRİ'NDE BALIKÇILAR TARAFINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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