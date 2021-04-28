Meriç Nehri'nde 5 Haziran'da kürek festivali düzenlenecek
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Meriç Nehri'nde 5 Haziran'da kürek festivali düzenlenecek

Meriç Nehri'nde 5 Haziran'da kürek festivali düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

TED Edirne Koleji Kürek Takımı organizasyonunda 5 Haziran'da Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek kürek festivaline Türkiye'nin farklı illerindeki kürek sporcuları ve sporseverler katılacak.

TED Edirne Koleji Kürek Takımı organizasyonunda 5 Haziran'da Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek kürek festivaline Türkiye'nin farklı illerindeki kürek sporcuları ve sporseverler katılacak.

Okul Müdürü Kaan Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'de kürek sporunun gelişmesinde öncü olmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Su akış hızı ve yatağının geniş olmasıyla doğal bir parkur özelliği taşıyan nehirde antrenmanların sürdüğünü ifade eden Sezgin, festival için ön hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Meriç Nehri'nin kürek sporu için çok uygun olduğunu anlatan Sezgin, "Festivale Türkiye'deki 42 kürek kulübünden 15 kulübün aktif olarak katılmasını ve burada kürek sallamasını bekliyoruz. Festival sayesinde kürek sporu Edirne'de tanıtılmış olacak. Çok önemli bir etkinlik olacak. Burası bir şenlik alanına dönecek ve vatandaşlar için de küçük turlar yapılacak." şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan TED Edirne Koleji Kürek Takımı'na transfer olan antrenör Mehmet Keskin de nehrin doğal bir parkur özelliği taşıdığını dile getirdi.

Edirne'de kürek sporunun gelişmesi için çalıştıklarını aktaran Keskin, hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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