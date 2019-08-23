Meriç Nehri'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de Meriç Nehri'nde lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de Meriç Nehri'nde lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Enez ilçesinde Sahil Güvenlik botu Meriç Nehri'nde lastik bot hareketliliği tespit etti.
Durdurulan botta 7'si çocuk Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.