Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

16.10.2019 09:36

EDİRNE'nin Enez ilçesindeki Meriç Nehri'nde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Meriç Nehri'nde lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 8'i çocuk, 3'ü kadın, toplam 37 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA