MERİÇ NEHRİ KÜREKÇİLERİN YENİ PARKURU OLDU

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de son yılarda kürek sporcuların uğrak noktalarından biri olan Meriç Nehri'nde uluslararası yarışmaların yapılması için çalışmalar sürüyor.

Geçen haziran ayında 1'nci Kürek Festivali'nin düzenlediği Meriç Nehri'nde Yunanistan, Bulgaristan ile diğer Balkan ülkelerinden gelen sporcuların katılımıyla son yıllarda bir çok organizasyon gerçekleşti. TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'ni kürek sporlarında bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Meriç Nehri üzerinde önümüzdeki yıl 4 Haziran'da 2'nci Kürek Festivali'ni düzenleyeceklerini söyleyen İba, Burada yapılması hedeflenen şu, Türkiye'de bir kürek parkuru yok, küreğin Haliç'te, Marmara Denizi'nde ve Sapanca Gölü'nde yapıldığını biliyoruz. Ama buralarda Balkan ve Türkiye şampiyonları yapılabiliyor, belli yaş gruplarına, sınıflarda. Meriç Nehri'nin 2 köprü arsındaki uzunluğu 2 bin 700 metre. Nehrin genişliği 252 metre bu şu demek aslında doğal bir kürek parkuru. Bunun 2 bin 200 metrelik kısmı biz için yeterli oluyor dedi.

'MERİÇ NEHRİ, AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARININ YAPILDIĞI BİR YER OLACAK'

Meriç Nehri'nin doğal parkur olarak Türkiye'de örneğinin olmadığını söyleyen İba, Edirne'de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, '3 Nehir, 1 Şehir Projesi' kapsamında bir 'Millet Bahçesi' projesi gerçekleştiriliyor. Hemen ileride nehrin karşı tarafında suyun doğal akışıyla Arşimet Tribünü yapılıyor. Bu Arşimet Tribünü ile 5 bin eve elektrik üretilip sağlanması hedefleniyor. Bu aynı zamanda nehrin temizlenmesine neden olacak. Bu çalışmayla burası otomatik olarak doğal parkur haline geliyor. Hakem kuleleri ve bunun yapılması için gerekli argümanlar yerleştirilerek. Bizim hedefimiz, Edirne'de bu sporun yapılmasını ön plana çıkarmak, Edirneliler ile bu sporu tanıştırmak akabinde, Balkan, Türkiye, Avrupa, dünya şampiyonalarına ev sahipliği yaptırmak. Bunu yapmaya başladığımız zaman Edirne turizmine ciddi oranda katkısı olacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi büyük bir organizasyona dönüşmesini hedeflemekteyiz dedi.