Meriç Nehri kıyısında ceset bulundu
Edirne'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.
Sarıcaali köyü yakınlarında Meriç Nehri kıyısında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.
Yurt dışına yasa dışı yollarla geçmek isterken boğulan düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.