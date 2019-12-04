Meriç Nehri kıyısında ceset bulundu
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Meriç Nehri kıyısında ceset bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

04.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:48
Meriç Nehri kıyısında ceset bulundu

'nin ilçesinde kenarında erkek cesedi bulundu.


Sarıcaali köyü yakınlarında Meriç Nehri kıyısında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya verdi.


Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.


Yurt dışına yasa dışı yollarla geçmek isterken boğulan düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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