Meriç Nehri kıyısında ceset bulundu

04.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:48

Edirne'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.



Sarıcaali köyü yakınlarında Meriç Nehri kıyısında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.



Yurt dışına yasa dışı yollarla geçmek isterken boğulan düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA