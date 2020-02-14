Meriç Nehri en düşük seviyelerinde akıyor

14.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:36

Meriç Nehri, yağışların azlığına bağlı olarak son dönemlerin en düşük su seviyesinde akıyor.

Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde su seviyesi azaldı.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve denize döküldüğü Edirne'de uzun süredir doyurucu yağışların olmaması nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi, 74 metreküp/saniye seviyelerine kadar indi.



Su seviyesinin dip yapması nedeniyle nehrin ortasında kum adacıkları oluştu.

Geçen yıl aynı dönemde 274 metreküp/saniye, 2018'de 389 metreküp/saniye olarak ölçülen nehrin debisinde bu yılki düşüş, kuraklığın da habercisi olarak kayıtlara girdi.

Selimiye Camisi'nde yağmur ve kar duasına çıkılan Edirne'de geçen hafta yüksek kesimlere kısa süreli kar ve yağmur düşmesine rağmen bölge bu yıl yeterince yağış almadı.

Bu arada Meriç Nehri 2015 şubat ayı başında son 31 yılın en yüksek su seviyesine ulaşarak taşmış, bu nedenle Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi'ne giden yollar kapanmıştı.

Kaynak: AA