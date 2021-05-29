Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi
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Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi

Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin il merkezinde kalan kısmı, 'Doğal sit, nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi.

EDİRNE'de, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin il merkezinde kalan kısmı, 'Doğal sit, nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl korunan alan miktarının yüzde 30 artırılması doğrultusunda, Edirne'de yeni koruma alanlarının belirlendiği açıklandı. Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin ilk merkezindeki kalan kısım ile Enez ilçesinin Çandır köyü koruma alanı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Edirne ilimizde doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan Edirne ili, Enez ilçesi Çandır köyü ve Edirne merkez ilçesi, Meriç Nehri (merkezde kalan kısmı), 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir" denildi.


Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi
Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi
Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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