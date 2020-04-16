Meriç ilçesindeki sınır karakolları dezenfekte edildi Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında bulunan sınır karakolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında bulunan sınır karakolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinin desteğiyle Kaymakamlık bünyesinde kurulan ilaçlama ekibi, hudut karakollarında görev yapan Mehmetçiğin sağlığı için gerekli önlemleri alıyor.

İlaçlama ekibi, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu yaşamın olduğu askeri birliklerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı belde ve köylerde de hijyen çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA