Meriç İlçe Stadı dostluk maçıyla açıldı Meriç Kaymakamlığı tarafından yenilenen ilçe stadı, Subaşıspor ve Küplüspor arasında oynanan dostluk maçıyla hizmete açıldı.

Meriç Kaymakamlığı tarafından yenilenen ilçe stadı, Subaşıspor ve Küplüspor arasında oynanan dostluk maçıyla hizmete açıldı.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, açılış töreninde yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kullanılmayan stadın yenilenerek tekrar faaliyete geçirildiğini belirtti.

İlçe stadının farklı spor etkinliklerine ev sahipliği yapacağını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"İlçemizde uzun yıllardır kullanılmayan stadımızı imkanlarımızla çimlendirme çalışmaları yaparak, tribünleri, tel örgüleri, yedek kulübeleri ve binayı onararak tekrar faaliyete geçirdik. Bu sayede atıl bulunan bu tesisin bundan sonra sosyal ve sportif organizasyonlar yaparak amacına uygun kullanılmasını istiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizi ve tüm halkımızı spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Herkesi stadımız da yürüyüş, koşu ve spor yapmaya davet ediyoruz. Stadımız tüm halkımıza hayırlı olsun."

Törenin ardından dostluk maçı oynandı, Kaymakam Güngör tarafından iki takıma da kupa takdim edildi.

Açılış törenine, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA