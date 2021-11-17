Merhum Necati Atmaca Hayrına Lokma Dökülecektir
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde görev yapmakta iken Coronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Merhum Necati ATMACA adına 19 Kasım 2021 Cuma günü Üniversite Camii'nde Cuma namazı sonrası lokma ikramı yapılacaktır.
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde görev yapmakta iken Coronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Merhum Necati ATMACA adına 19 Kasım 2021 Cuma günü Üniversite Camii'nde Cuma namazı sonrası lokma ikramı yapılacaktır.
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