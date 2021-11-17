Merhum Necati Atmaca Hayrına Lokma Dökülecektir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merhum Necati Atmaca Hayrına Lokma Dökülecektir

Habermetre - Haberler | Toplum
Merhum Necati Atmaca Hayrına Lokma Dökülecektir

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde görev yapmakta iken Coronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Merhum Necati ATMACA adına 19 Kasım 2021 Cuma günü Üniversite Camii'nde Cuma namazı sonrası lokma ikramı yapılacaktır.

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde görev yapmakta iken Coronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Merhum Necati ATMACA adına 19 Kasım 2021 Cuma günü Üniversite Camii'nde Cuma namazı sonrası lokma ikramı yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title