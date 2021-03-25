Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Nazilli'de anıldı
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Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Nazilli'de anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Nazilli'de anıldı

Nazilli Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yıldönümü dolayısıyla kent meydanında 3 bin kişilik hayır programı düzenledi.

Nazilli Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yıldönümü dolayısıyla kent meydanında 3 bin kişilik hayır programı düzenledi.

Nazilli Belediyesi tarafından 2009 yılında elim bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki yol arkadaşları için pilav hayrı yapıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kişiliği ve devlet adamlığıyla tüm Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Başkan Özcan; "Vefatının 12'nci yıl dönümünde, duruşu, dava adamlığı, ilkeleri ve üslubuyla ülkemizde yetişmiş çok kıymetli siyasetçimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarına Cenabı Allah'tan rahmet, sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bugün onu bir kez daha anıyor olmaktan onur duyuyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Nazilli'de anıldı
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Nazilli'de anıldı
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Nazilli'de anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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