Merhum Milletvekili İmran Kılıç Ebediyete Uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Merhum Milletvekili Kılıç için Onikişubat İlçesi Abdülhamithan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Sayın İsmet Yılmaz ve Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Ak Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 65. Hükümet Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, MHP Milletvekili Sefer Aycan, farklı illerden gelen Siyasi Parti Temsilcileri ve Milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Merhum Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlarımız katıldı. TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Sayın İsmet Yılmaz, Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri ile birlikte, Cüceli Mahallesi'nde yapılan defin töreni sonrası merhum Milletvekili Kılıç'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

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