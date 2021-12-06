Merhum Metin Türker, Vefatının 24'üncü Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
Merhum Metin Türker, vefatının 24'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı.
KARABÜK (Habermetre) - Merhum Metin Türker, vefatının 24'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Şehrimizin Türk İşçi hareketine armağanı, Çelik İşçisinin efsane lideri merhum Metin Türker ağabeyimizi vefatının 24'üncü yıl dönümünde dualarla andık. Rabbim mekanını cennet eylesin. " dedi.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet