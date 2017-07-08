Merhum İş Adamı İçin Lokma Hayrı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, geçtiğimiz hafta bıçaklanarak hayatını kaybeden, Genç İş Adamları Derneği (SİMGİAD) Başkanı, sanayici İbrahim Aydar'ın oğlu, genç iş adamı Fatih Aydar (36) için Simav'da lokma hayrı yapıldı.



Simav ilçe meydanındaki Ağa Camii önünde düzenlenen lokma hayrına, merhum genç işadamının arkadaşları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Hayırsever genç işadamının vefatından duyduğu üzüntüyü ifade eden vatandaşlar, menfur bir bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatih Aydar'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dilediler.



Aydar için düzenlenen lokma hayrı yapılan duanın ardından sona erdi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA