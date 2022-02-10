Merhum gazeteci Ali Öcal anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merhum gazeteci Ali Öcal anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenlenecek

AA, Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Merhum gazeteci Ali Öcal anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenlenecek

Ankara Keçiörengücü Akademisi, Ankara spor basınının duayen isimlerinden merhum gazeteci Ali Öcal'ın anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenleyecek.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü Akademisi, Ankara spor basınının duayen isimlerinden merhum gazeteci Ali Öcal'ın anısına 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Öcal anısına 12-13 Şubat tarihlerinde Ankara Keçiörengücü Aktepe Tesisleri'nde düzenlenecek turnuvaya Ankara Keçiörengücü, Baskentgücü, Eryamanspor ve Sincangücü takımları katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Ankara spor medyasının sevilen isimlerinden rahmetli Ali Öcal ağabeyimizi unutmadık, unutmayacağız. İnşallah bu tür organizasyonlarla adını Ankara'da daima yaşatacağız. Ankara sporuna önemli katkılar sağlayan Ali Öcal'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Ali Öcal, Ankara, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title